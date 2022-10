"Želimo da razgovaramo o preregistraciji, ali ne samo o tome": Kurti pozvao gradonačelnike sa severa na sastanak

Premijer Kosova Aljbin Kurti saopštio je da je pozvao gradonačelnike četiri opština na severu Kosova na sastanak kako bi razgovarali o plaćanju struje i registarskim tablicama, prenosi Gazeta ekspres.

- Želimo da razgovaramo o tome, ali ne samo o tome. Imaćemo dve teme, energiju i registarske tablice - rekao je Kurti. Podsećamo, Vlada Kosova danas je donela odluku o redosledu donošenja odluke o registarskim tablicama, gde će od 1. novembra do 21. novembra biti samo opomena za vlasnike automobila koji će imati nelegalne registarske tablice, od 21. novembra do 21. januara novčana kazna, od 21. januara do 21. marta biće probne registarske tablice. (Kosovo online)