Jutro maglovito, najviša dnevna temperatura 23 stepena

NOVI SAD - Prema prognozi RHMZ, ujutro se očekuje mestimična magla i niska oblačnost, koja će se ponegde po kotlinama i nizijama zadržati pre podne.

U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 3 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 23 stepena. U Novom Sadu se ujutro i pre podne u nižim delovima grada očekuje magla. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 6 do 10 stepeni, a najviša dnevna oko 22 stepena.