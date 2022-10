Medvedev osvojio turnir u Beču

Danil Medvedev je osvojio titulu u Beču pošto je u finalu savladao Kanađanina Denisa Šapovalova sa 2:1 u setovima (4:6, 6:3, 6:2), nakon 139 minuta igre.

To je druga titula Medvedeva u ovoj godini, a petnaesta u karijeri. Današnjim trijumfom je obezbedio plasman na ATP Tur finale u Torinu. Denis Šapovalov je bolje započeo meč, uz dupli brejk je stigao do 4:1 u gemovima, ali je Medvedev vratio jedan brejk i smanjio na 4:3. Ipak, to je bilo sve od Rusa u prvoj deonici meča, pošto je Kanađanin poveo u setovima sa 6:4. Ali, Medvedev niej pao na psihičkom planu i ubrzo je poveo sa 4:1 u gemovima. Šapovalov smanjuje na