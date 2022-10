Ujutru mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano

U Srbiji će danas, posle mestimično maglovitog jutra, biti sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od dva stepena Celzijusa na jugu, do 10 stepeni na severu, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. Vetar slab, promenljiv, na istoku i umeren severozapadni, prenela je Beta. U Beogradu će ujutru u nižim delovima grada biti magla, a u toku dana sunčano. Najniža temperatura od šest do 10 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna oko 22 stepena. Vetar slab, promenljiv.