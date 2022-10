Ovo je trenutak rušenja visećeg mosta: Spasioci od sinoć tragaju za preživelima

Najmanje 132 osobe su poginule nakon što se u nedelju srušio viseći most u zapadnoj indijskoj državi Gudžarat.

Indijski mediji došli su do uznemirujućeg snimka na kojem se vidi trenutak kada je most pao. Video je snimio jedan od pešaka koji se u trenutku tragedije našao na mostu. Ministar unutrašnjih poslova Gudžarata Harš Sangavi rekao je da se procenjuje da je u trenutku rušenja oko 200 ljudi bilo na mostu u gradu Morbi. #Exclusive Video of Morbi Bridge collapse, visuals caught on camera #MorbiBridgeCollapse #Gujarat | @snehamordani pic.twitter.com/LeY7KR18VR — IndiaToday