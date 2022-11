Novak Đoković rutinski pobedio Kresija u 2. kolu mastersa u Parizu (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo masters turnira u Parizu pošto je u duelu druge runde pobedio Amerikanca Maksima Kresija sa 7:6, 6:4.

U prvom međusobnom duelu ova dva igrača Đoković je stigao do trijumfa mnogo lakše nego što rezultat pokazuje, s obzirom da je njegov rival jedan od igrača sa najboljim servisom na svetu. Looking fresh 🔥 Defending champ @DjokerNole takes out Cressy 7-6 6-4 to move on in Paris! #RolexParisMasters pic.twitter.com/lUJVL6cGEa — Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2022 Njegov naredni protivnik biće bolji iz duela u kojem se sastaju Mark-Andrea Husler iz Švajcarske i Rus