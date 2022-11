Grejna sezona počela, zbog odlaganja ušteda 50 miliona evra

Grejna sezona u Srbiji uspešno je počela, a odlaganjem početka ostvarena je ušteda veća od 50 miliona evra. „Potrebno je da se uhodamo, primećeni su neki rutinski kvarovi, ali ništa što ranije nije bio slučaj”, rekla je Dubravka Đedović, ministarka energetike.

Srbija je, prema njenim rečima, spremna za zimu, a zaključno sa 10. oktobrom završene su sve pripreme. „Situacija je globalno neizvesna i ne zavisi samo od nas i ono što smo mogli da uradimo jeste da pripremimo dovoljne rezerve energenata. U Mađarskoj imamo oko 380 miliona kubika gasa i to je nešto na čemu je tehnička vlada vredno radila, u skladištu Banatski dvor imamo oko 280 miliona kubika gasa. Ako dođe do nepredviđenih situacija imamo dovoljno energenata da to