"Daleko smo, predaleko od reciprociteta u odnosima": Šolc dva dana uoči posete Pekingu

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je danas da su Nemačka i Kina isuviše daleko od reciprociteta kada je reč o bilateralnim odnosima i da će nemačka strana zahtevati od Pekinga ravnopravnu saradnju.

Šolc je dva dana uoči posete Pekingu naveo u razgovoru za "Frankfurter Alemajne cajtung" u kojim to oblastima saradnja nije ravnopravna. - Daleko smo, predaleko od ravnopravne saradnje Kine i Nemačke, na primer u oblasti pristupa kompanija tržištu, licencama, zaštite intelektualne svojine ili pitanja pravne sigurnosti i jednakog tretmana naših građana - rekao je Šolc, prenela je agencija RIA Novosti. On je upozorio da "tamo gde Kina ne dozvoljava reciprocitet, to