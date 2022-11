Novosađani danas mogu da očekuju više isključenja struje i vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će od 8 do 16 sati biti deo Ulice Milenka Stojkovića (od Živojina Ćuluma do Gazimestanske).

Zbog radova na sanaciji havarije bez vode će do 13 sati biti Ulica Branka Radičevića, kao i Ulica Klare Feješ Mire u Rumenci. Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. Zbog planiranih radova na elekrtičnoj mreži bez struje će danas od 8.30 do 12 časova biti Šaljapinova ulica. Od 9 do 10 časova bez struje će biti Seljačkih buna 65-95, Bulevar kneza Miloša 16-26, Dušana Danilovića 14-16,