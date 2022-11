Radić o eliminisanju drona: Verovatno primenjen „neuništavajući pristup“

Vojni analitičar Aleksandar Radić je rekao danas da se komercijalni dron može oboriti pomoću elektronskog ometanja kojim se, kako je naveo, omogućava da se ta letilica prinudno spusti.

On je, povodom saopštenja Minarstva odbrane Srbije, da su pripadnici vojske, primenom mera elektronskog ometanja oborili komercijalni dron koji se kretao iz pravca Kopaonika ka Raški, ocenio da je to bio „neuništavajući pristup“ uklanjanja drona. „S obzirom da je u pitanju kasarna (u mestu Raška) moguće je bilo tamo poslati ljude s takvim sredstvom i da se primenom neuništavajućeg pristupa eleminiše dron…i onda je on u našim rama“, rekao je Radić. Vojska Srbije