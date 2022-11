Upucan Imran Kan

Bivši premijer Pakistana Imran Kan upucan je u nogu, prenosi Sky News.

Naoružani napadač je navodno otvorio vatru dok je bivši igrač kriketa i premijer držao govor pristalicama na mitingu u Vazirabadu. The big story! Assassination attempt on former #Pakistani PM #ImranKhan on the lines of #BenjeerBhutto. (Some reports also claim that he has been injured.) #Pakistani pic.twitter.com/tNsMMH9hjC — विनीत ठाकुर 🚩 (@yep_vineet) November 3, 2022 Kordelija Linč iz Skaj, koja je bila na licu mesta, rekla je da je producent Skaj njuza stajao