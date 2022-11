"Nije bilo susreta sa mihajlović na primopredaji resora": Nova ministarka rudarstva i energetike: Cena struje će morati da dođe na dnevni red

Srbija će morati da se pozabavi reformom energetskog sektora koja je dugo odlagana a preko je potrebna, rekla je za nova ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Negre ističući da to uključuje i javna preduzeća koja su ključna za stabilnost. Govoreći o cenama struje, ona je navela da to jednom mora doći na dnevni red, i to "pre više nego kasnije" jer u trenutnim uslovima evropske kompanije povećavaju cene struje i gasa.

Dubravka Đedović je uoči gostovanja u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" posetila rudarski basen Kolubara. Ona je rekla da je otišla tamo da bi iz prve ruke videla kakvo je stanje kada je reč o proizvodnji uglja koja je veoma bitna zbog zime jer od toga zavisi koliko ćemo struje uvoziti i koliko će nas to koštati. - Zaključci su da se ljudi bore, da rade, da su apsolutno shvatili visinu zadatka. Ne mislim da to ranije nije bio slučaj, ali to je sada izuzetno. Svi