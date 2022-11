Đoković sa pola snage do četvrtfinala turnira u Parizu (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale mastersa u Parizu jer je u meču trećeg kola pobedio Rusa Karena Kačanova sa 6:4, 6:1.

Njegov naredni protivnik biće Italijan Lorenco Museti, 23. igrač na ATP listi, koji je prethodno eliminisao trećeg nosioca Kaspera Ruda (4:6, 6:4, 6:4). Đoković je do pobede došao uprkos tome što je posle trećeg gema u prvom setu imao probleme sa disanjem, zbog čega je Rus uspeo da dostigne vođstvo srpskog tenisera od 3:0. Merveilleux ✨ Four years on from his 2018 final loss, @DjokerNole takes revenge on Khachanov in Paris – winning 6-4 6-1! #RolexParisMasters