Navijači Panatinaikosa flašom pogodili Partizanovog doktora

Nezadovoljni razvojom situacija na terenu, navijači Panatinaikosa sinoć su u meču sa Partizanom, klupu crno-belih zasuli flašama sa vodom.

Jedna od njih pogodila je i doktora KK Partizan Momčila Jakovljevića. On je za Telegraf nakon incidenta rekao da je dobro. - U redu sam. Bila je to plastična flaša puna vode. Na sreću, pogodila me je u leđa, nije u glavu. To je bila kanonada flaša koje su letele ka našoj klupi - rekao je Moma Jakovljević. Partizan je inače savldao u Atini ekipu Panatinaikos sa 91:89 u meču 6. kola Evrolige, ali ovaj detalj je bacio mrlju na susret, kao i na prijateljstvo dva naroda