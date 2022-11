Moćna poruka Srbina koga je kurti smenio sa mesta direktora policije: Želim da čista čela i obraza izađem pred Božiji sud

Predsednik Srpske liste Goran Rakić na početku obraćanja osvrnuo se na razgovore sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Rakić se najpre zahvalio svima koji su došli, a potom napomenuo jučerašnja dešavanja u Berlinu. - Sutra ćemo imati sastanak sa predstavnicima institucija, ne znam tačno vreme, a donećemo konačnu odluku o merama na KiM. One će biti donesene u skladu sa predstavnicima institucija sa severa. Ono što mogu reći jeste to da ćemo prekosutra u 12 sati imati prvi protest. Nikada nećemo stati, nećemo se mititi. I to će biti politički, demokratski otpor naroda. Neka ovo čuju