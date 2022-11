VIDEO Niko nikad kao Jokić: Ispisao istoriju NBA lige i postavio rekord na večnoj listi

Denver je slavio sa 122:110, ali su sve oči bile uprte u Nikolu Jokića.

Srpski centar je uspeo da uradi što nije nijedan centar u istoriji. Pao je rekord Vilta Čemberlejna za koji se mislilo da će biti nedodirljiv. Nikola Jokić je upisao 15 poena, 13 skokova i 14 asistencija i tako stigao do 79. tripl-dabl u karijeri. Po tome je najbolji centar u istoriji NBA, a do ove večeri je delio to mesto za Čemberlejnom. Jokić je šutnuo samo devet puta (pogodio u šest navrata) što je neobično malo u odnosu na njegove proseke tokom poslednjih