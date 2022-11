Oborio rekord Vilta Čembrlena i sigurno će nastaviti u istom stilu: Nikola Jokić vlasnik je brojnih „istorijskih brojki“

Znalo se da je samo pitanje trenutka kada će prestići Vilta Čembrlena i postati najuspešniji centar u istoriji NBA lige kada je reč o tripl-dabl učinku.

U pobedi nad Oklahomom, Nikola Jokić je upravo to učinio, došavši do istorijskog, dvocifrenog učinka u tri statističke kolone (15p, 13sk i 13as). Bio je to njegov 79. tripl-dabl učinak i „samo“ još jedan od brojnih postavljenih rekorda u NBA karijeri. Jokić ne spada u NBA igrače koji svesno „pumpaju“ statističke kolone, naprotiv. Između ostalog, i zbog te činjenice omiljeni je saigrač u Denver Nagetsima. S tim u vezi, njegovi dosadašnji rekordi u NBA ligi imaju