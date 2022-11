"To se već zna": Dodik otkrio ko će biti mandatar za sastav nove Vlade Srpske (foto)

Lider SNSD Milorad Dodik izjavio je večeras da će Radovan Višković ostati predsednik Vlade Republike Srpske.

Odgovarajući na pitanje novinara ko će biti mandatar za novi saziv Vlade Srpske, Dodik je rekao da se to već zna i da nema šta da spekuliše, prenosi Srpskainfo. – Višković će ostati predsednik Vlade u naredne dve godine. Nakon dve godine doći će do izbora nove vlade – rekao je Dodik u Beogradu. On je naglasio da upravo zato što predstoje teške godine, Višković ima dovoljno rutine i znanja da vodi Vladu u takvom vremenu.