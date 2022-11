Blagojević: Izgradnje „Tiršove 2“ prioritet ministarstva

Ministar za javna ulaganja Marko Blagojević izjavio je da je izgradnja dečje klinike Tiršova 2, apsolutni prioritet i najvredniji projekat tog ministarstva, kao i da su tu i rekonstrukcije i opremanje mnogobrojnih opštih bolnica, ambulanti, škola. „Mislim da je definitivno najkompleksniji projekat izgradnja Tiršove 2.

Urađen je iskop i obezbeđeno je temelje jame koje ima 100 metara u dužinu, 75 u širinu i dubinu 30“, rekao je Blagojević za Kurir, navodeći da je to površina veća od jednog i po fudbalskog terena. Na pitanje da li će ekonomska kriza usporiti ili osujetiti realizaciju nekih projekata, on je naveo da ne očekuje nikakve probleme. „U većini projekata realizacija je u toku ili na pragu da počne i za to su obezbeđena sredstva i sve je dogovoreno. Srbija će se izboriti sa