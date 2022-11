„O tim akcijama posle svi pričaju na televiziji“: Dončić izveo magične poteze i ušao u istoriju VIDEO

Luka Dončić zaista izgleda kao da je sa druge planete.

Kako igra Slovenac od početka godine deluje da želi da nastavi dominaciju Evropljana u osvajanju MVP nagrade. Nakon što je dve godine zaredom Janis Adetokumbo osvojio MVP priznanje, pa onda i dva puta zaredom Nikola Jokić, deluje da Luka Dončić želi da uđe u to društvo. Doneo je pobedu Dalasu u neizsvesnom meču sa 111:110, ali je još impresivniji način na koji je to uradio. U svih osam odigranih mečeva od početka sezone postigao je 30 i više poena, u istoriji je to