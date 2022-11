Luka još jednom preko 30, GSW bez zvezda, Lejkersi bez igre

Dalas Meveriksi su u noći između subote i nedelje savladali Toronto Reptorse 111:110 uz još jednu odličnu partiju Luke Dončića.

Ekipa Los Anđeles Lejkersa je ubedljivo poražena od Jute, Klipersi su dobili Sparse, Blejzersi Sanse dok je šampion još jednom poražen i to od Nju Orleansa. Dončić je još jednom bio maestralan i vodio je svoj tim do pobede kod kuće protiv Toronta. Dao je osmi put uzastopno preko 30 poena, a jedini koji je to do sada uradio u prvih osam mečeva sezone bio je Vilt Čemberlen 1959. i 1962. godine. Luka je imao 35 poena uz neke sjajne šuteve, a jedan težak je doneo