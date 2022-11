Danas oblačno i hladnije i u većem delu zemlje sa kišom

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, hladnije i u većem delu sa kišom, na istoku i jugoistoku suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najniža temperatura od devet do 14, a najviša od 12 na severozapadu i zapadu, do 20 stepeni na jugu. Vetar slab i umeren u košavskom području ujutro i pre podne povremeno i jak južni i jugoistočni, tokom dana u skretanju na severni i severozapadni. U Beogradu će biti pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom, prenela je Beta. Temperatura bez većeg kolebanja od 14 do 16 stepeni.