Novak Đoković u finalu mastersa u Parizu, protiv Runea za svoju sedmu titulu na ovom turniru (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković pobedio je u polufinalu mastersa u Parizu Stefanosa Cicipasa sa 6:2, 3:6, 7:6 i sutra će igrati za trofej sa Dancem Holgerom Runeom.

Rune, koji je trenutno 18. igrač na ATP listi, u prvom polufinalnom duelu bio je bolji od Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima (6:4, 6:2). Novak i 18-godišnji Danac do sada su odigrali jedan međusobni susret, i to na prošlogodišnjem US openu kada je srpski teniser pobedio sa 6:1, 6:7, 6:2, 6:1. U duelu za plasman u finale Đoković je zabeležio osmu uzastopnu pobedu protiv grčkog tenisera, devetu u njihovih 11 međusobnih susreta. Đoković je lako osvojio prvi set, ali je