Pao avion u jezero Viktorija: Najmanje tri osobe poginule, traga se za nestalima

Regionalne vlasti saopštile su danas da su najmanje tri osobe poginule kada se mali putnički avion srušio jutros u jezero Viktorija, u Tanzaniji, dok je pokušavao da sleti na aerodrom u Bukobi.

Lokalne vlasti saopštile su da je 26 od 43 osobe, koje su bile u avionu kompanije "Precision Air", spaseno i prebačeno u bolnicu, preneo je AP. Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway 🎥: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022 "Uspeli smo da spasemo priličan broj ljudi", rekao je novinarima komandir policije provincije