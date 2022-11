Petković: Brisel govori prvi put da Priština treba da započne formiranje ZSO

Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da iz Brisela sad prvi put govore da Priština treba hitno da uđe u formiranje Zajednice srpskih opština i da Aljbin Kurti odmah treba da prestane da "progoni" srpski narod sa kaznama za preregistraciju tablica.

"Zašto nisu reagovali kad je Priština jednostrano 2020. godine ukinula KS tablice i ne želi da ih vrati, iako to stoji u sporazumu, iako su svi Srbi želeli statusno neutralne KS tablice, a niko neće tablice takozvane Republike Kosovo", rekao je Petković za Radio televiziju Srbije (RTS). On je komentarišući poziv Prištini viskog predstavnika za spoljnu politiku Evropske unije (EU) Žozepa Borela da odmah započne formiranje Zajednice srpskih opština upitao zašto to