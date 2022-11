Ukrajina gomila veliki broj tenkova i oklopnih vozila na prilazima Hersonu

Ukrajinska vojska gomila veliki broj tenkova i oklopnih vozila na prilazima Hersonskoj oblasti, izjavio je zamenik šefa tog regiona Kiril Stremousov.

On je zamenik šefa administracije koju je u Hersonu nakon okupacije postavila Moskva. „Mnoge jedinice opreme se koncentrišu, sa sve više i više oklopnih vozila, tenkova“, rekao je on u videu objavljenom na Telegramu. Dodao je i da se nastavlja evakuacija stanovnika na levu obalu reke Dnjepar i u druge ruske regione, prenosi TASS. „Ljudi u gradu i dalje mogu slobodno da napuste desnu obalu“, rekao je on. Predsednik Rusije Vladimir Putin juče je ;javno podržao