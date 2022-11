Hladno i tmurno u Srbiji i danas – oblaci, magla i slaba kiša

Oblačno i hladno vreme u zemlji. Ponegde se očekuje slaba kiša. Jutarnja temperatura do 11 stepeni, najviša dnevna do 14 stepeni.

I danas u Srbiji tmurno, ponegde sa maglom i slabom kišom. Jedino će na jugu biti sunčanih perioda, ali se uveče i u tom delu zemlje očekuje naoblačenje s kišom. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 14 stepeni. Jedino na jugu i jugoistoku zemlje do 19 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa slabom kišom. U nekim delovima grada biće i magle. Najviša temperatura 11 stepeni. U utorak se očekuje oblačno, ali suvo vreme, s temperaturom do