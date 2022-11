Da li je on trenutno najbolji na svetu!? Brutalna statistika Dončića koji juri Viltov rekord! (video)

Novi trijumf u sezoni upisali su i Dalas Maveriksi, a njih je predvodio fenomenalni Luka Dončić obeležio je i ovu utakmicu.

Slovenac je duel protiv Bruklina završio sa 36 poena i po šest skokova i asistencija, a Mevsi su slavili rezultatom 96:94, a to je čevrti vezani trijumf tima iz Teksasa. To je njegova deveta vezana utakmica od starta sezone na kojoj je ubacio preko 30 poena, što je najduži niz u najjačoj ligi sveta, još od dave 62/63 kada je Vilt Čembrlejn vezao nestvarne 23 utakmice sa takvim učinkom, od početka sezone. Luka Doncic this season: 32 PTS, 10 AST, 7 REB, 52% FG 35