Šta radi ovaj čovek? Nikola Jokić i nestvaran podatak u koji Ameri gledaju i ne mogu da veruju

Nikola Jokić ne pomera granice, one za njega jednostavno ne postoje. Još jedna fenomenalna partija Srbina u pobedi Denvera protiv San Antonija - 115:109.

Foto: AP Popularni DŽoker je na svom kontu imao 26 poena, uz 55 odsto uspešnosti u šutu iz igre (11/20), osam skokova, 10 asistencija, dve blokade i tri ukradene lopte. Posle ove utakmice je po 114. put u svojoj karijeri imao 10 ili više asistencija, a koliko je dominantan u tom segmentu pokazuje podatak da je, otkako je stigao u NBA ligu, drugi iza njega Domantas Sabonis sa samo 11 od igrača koji pokrivaju poziciju centra. Most games with 10 assists by a center