„Donjeck je epicentar najvećeg ludila, tlo na frontu je doslovno prekriveno telima“

Danas je 257. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja iz Ukrajine pratite u našem blogu uživo. Southern Axis Update: #Russian sources reported that #Ukrainian troops are massing in the #Kherson Oblast direction. /1 https://t.co/p36qrSPCBt pic.twitter.com/cfnaTAYASg Severna Koreja saopštila je danas da nikada nije sa Rusijom poslovala u vezi s naoružanjem i da nema takve planove, nakon što su SAD iznele tvrdnju da Pjongjang isporučuje Moskvi artiljerijske