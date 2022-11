Muškarac ranjen u pucnjavi u Beogradu, policija traga za napadačem

Na uglu Zrmanjske i Požeške ulice u 14.50 sati iz vatrenog oružja s više metaka je ranjen je muškarac koji je nakon toga odmah prevezen u Urgentni centar, potvrdili su iz MUP-a za Euronews Srbija.

Mediji prenose da je u pitanju 19-godišnji mladić. Kako iz policije navode, ekipe policije su još uvek na trenu i tragaju za nepoznatim počiniocem. Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar. Iz MUP-a dodaj da je istraga u toku.