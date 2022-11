Jajima na kralja Čarlsa i Kamilu: Skandal tokom tradicionalne svečanosti na severu Engleske (video)

Jedan muškarac priveden je danas nakon što su na britanskog kralja Čarlsa i njegovu suprugu Kamilu bačena jaja tokom tradicionalne ceremonije na severu Engleske, javlja Rojters.

Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, četiri jajeta proletela su pored britanskog monarha i njegove supruge i razbičla se o zemlju u trenutu dok su stigli na na tradicionalnu ceremoniju u Jorku, ali se čini da im taj incident nije zuasmetao, navodi agencija. The moment eggs were thrown at the royal party as King Charles arrived in #york today. Video from Henry TB pic.twitter.com/OuGMpDlJdC — DavidDunninguk (@daviddunninguk) November 9, 2022 Rojters