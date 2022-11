Nastavljena rasprava o rebalansu budžeta; polemika o izražavanju u Skupštini i o suđenju grupi Belivuk-Miljković

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju sa raspravom o amandmanima na predloženi rebalans budžeta. U dosadašnjoj raspravi, poslanici opozicije kritikovali su predlog rebalansa - smatrajući ga inflatornim, odnosno da su povećani prihodi rezultat inflacije, da nije pravljen za obične ljude i da se ne bori protiv siromaštva. Ministar finansija Siniša Mali istakao je da povećani prihodi u budžetu, nisu rezultat inflacije, već rasta privrede i plata.

Đurićeva odbacila optužbe poslanica opozicije o seksističkim uvredama Poslanica Srpske napredne stranke Nevena Đurić odbacila je optužbe predstavnica opozicije koje su zbog, kako su one protumačile, seksističkih uvreda zatražile da se poslaniku SNS-a Daliboru Šćekiću oduzme poslanički mandat. Đurićeva kaže da apsolutno ne postoji nijedan dokaz da se to dogodilo. "Da li je neko to negde video i da li je to zabeleženo? Vi očekujete od nas da mi verujemo na njihovu