Dodik: RS spremna da višak električne energije ustupi Mađarskoj i Srbiji, a zauzvrat dobije naftu

Novoizabrani predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska ima viška električne energije i da je spremna da je ustupi Mađarskoj i Srbiji, ako to bude potrebno. „Republika Srpska je jedna od retkih u regionu Balkana koja ima nešto viška proizvedene električne energije.

Mi proizvodimo negde oko 35 odsto viškova kada imamo pun pogon naših elektrana. To bi sigurno mogli da šaljemo i Srbiji i Mađarskoj, ako je to potrebno“, rekao je Dodik u intervjuu za Televiziju Mađarske, prenela je RTRS. S druge strane, naveo je on, RS putem lanaca snabdevanja Mađarske i Srbije može da koristi i obezbeđuje naftu i naftne derivate. „U razmeni energetski raspoloživih kapaciteta sa Mađarskom i Srbijom, Republika Srpska vidi put ka samostalnosti“,