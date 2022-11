Denver pokazao karakter: Jokić sa 5 faulova kreirao veliki preokret! (video)

Denver je u svojoj 10. utakmici u ovosezonskoj NBA ligi, gostovao Indijani i posle preokreta upisao pobedu, a krajnji rezultat je bio 122:119.

Čovek odluke, bio je Nikola Jokić, koji je ključnim šutem sa poludistance na 34 sekunde do kraja meča doneo ključnih plus dva, odnosno u tom trenutku 119:117. Nakon toga Indijana nije iskoristila napad, pa je Marej sa bacanja povećao prednost, koja je u tim trenucima bila nedostižna za domaću ekipu. FOR THE LEAD pic.twitter.com/oKCiMnBO9D — Denver Nuggets (@nuggets) November 10, 2022 Denver je bolje otvorio meč, pa je posle prve četvrtine imao prednost od 9 razlike