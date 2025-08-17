Još jedno finale Sinera i Alkaraza, Zverev nije želeo da preda!

U duelu trećeg i drugog nosioca na turniru u Sinsinatiju, slavio je drugi.

Španac Karlos Alkaraz je uspeo da se plasira u finale turnira pošto je savladao Aleksandera Zvereva sa 2:0, bilo je 6:4 i 6:3 posle sat i 45 minuta igre. Donekle i iznenađujuće da je Alkaraz imao samo 53% ubačenog prvog servisa, ali je i drugi bio veoma snažan (što donekle govore i 4 duple greške), dosta više je rizikovao od svog protivnika i to mu se isplatilo. Njegova prednost na ovom meču, koji samo izgleda da je dobio lako, je ta što se bolje izborio sa brejk