Aleksandar Mitrović propušta poslednji meč za Fulam pred Mundijal

Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović, najbolji strelac Fulama ove sezone, neće nastupiti za svoj klub u duelu sa Mančester junajtedom.

Mitrović je propustio i utakmicu prošlog kola Premijer lige protiv Mančester sitija. Vest da ga neće biti u timu za Junajted potvrdio je trener Fulama Marko Silva An update on Mitro from Marco's press conference. 📋 #FULMUN pic.twitter.com/BCxvkpocn1 — Fulham Football Club (@FulhamFC) November 11, 2022 Fulam će u nedelju od 17.30 igrati protiv Junajteda u Premijer ligi. Aleksandar Mitrović je na spisku selektora reprezentacije Srbije i trebalo bi da predvodi