Bogdanović gledao zvezdin meč u evroligi: Pecnuo je crveno-bele pohvalom za nekadašnjeg kapitena!

Bili su noćna mora za protivničke obruče. Košarkaši Fenerbahčea, savladali su sinoć Crvenu zvezdu rezultatom 93:79, a utakmicu je po svemu sudeći gledao i nekadašnji as turskog kluba, kao i Partizana Bogdan Bogdanović. On je nakon samog meča, na svom Tviter profilu, pohvalio bivšeg kapitena Meliha Mahmutoglua, koji je imao dobro šutersko veče. Melih Mahmutoglu easiest the best shooter in the world!!! 🙌🙌🙌 @melihmahmutoglu 🤠 — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde)