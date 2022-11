Uhapšen muškarac, sumnja se da je nakon rasprave ubio brata

TOPOLA – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Topoli uhapsili su S.

A. (1989) iz okoline Topole, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. On se sumnjiči da je noćas, u porodičnoj kući, u okolini Topole, nakon verbalne rasprave, drevnim predmetom usmrtio tridesetogodišnjeg brata, javlja Tanjug. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Kragujevcu, saopštila je policijska uprava u tom gradu.