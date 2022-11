Na severu suvo, u ostatku zemlje oblačno sa kišom – temperatura do 16 stepeni

Nešto svežiji vazduh stiže u naše krajeve. Oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom. Suvo samo na severu zemlje. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16 stepeni.

Umereno do potpuno oblačno i hladnije, u centralnim i južnim predelima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, na visokim planinama i sa kratkotrajnim snegom. U Vojvodini promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 10, najviša od 11 do 16 stepeni. U subotu ujutru ponegde kratkotrajna magla. U toku dana promenljivo oblačno, u