Ako vam je potrebna pozadinska buka dok radite, moguće je da imate ovaj problem

Kod nekih ljudi dok nešto obavljaju, u pozadini uvek mora da svira radio ili da da radi televizija.

Takoreći neophodna je pozadinska buka. Naučnici su došli do objašnjenja šta se događa u mozgu ljudi kojima je to potrebno, odnosno to ukazuje na jedan problem. ”Pozadinska buka se koristiti u pokušaju da se odvrati pažnja ili izbegnu neugodne emocije i misli”, objašnjava klinička psihološkinja i glavna medicinska službenica u “Big Health-u”, digitalnoj terapeutskoj kompaniji koja pruža pomoć kod nesanice i drugih problema, Džena Karl. Kako piše Huffington Post,