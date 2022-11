Jokić i njegova magija nedovoljni za Nagetse, ovo je sezona Alekseja Pokuševskog!

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Boston Seltiksa sa 131:112 tako upisavši četvrti neuspeh u sezoni.

Ni to što je Nikola Jokić bio svemoguć ne pomaže Nagetsima da nastave seriju trijumfa. Seltiksi su ipak bili prejaki za njih. Vodili su domaćini čitav meč, imali manje padove u igri, ali nedovoljno osetne kako bi se tim iz Kolorada vratio. Jeste ekipa Majka Melouna bila blizu, no nešto kraća rotacija zbog izostanka Bonsa Hajlanda nije mogla da parira vicešampionima NBA lige. Jokić je rano ušao u probleme sa faulovima, no to ga nije potpuno sputalo. Upisao je 29