Šarović podneo ostavku, SDS do unutarstranačkih izbora vodi Milan Miličević

Predsednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović danas je potvrdio svoju ostavku i sva ovlaštenja preneo na predsednika GO Milana Miličevića.

Šarović je ostavku potvrdio na sednici Glavnog odbora (GO) stranke održanoj u Bijeljini, a na takav potez odlučio se zbog loših rezultata SDS-a na oktobarskim opštim izborima. Miličević će rukovoditi strankom do izbora novog lidera SDS-a na unutarstranačkim izborima. Miličević je izjavio da je njegova prava obaveza da GO veoma brzo predloži tim koji bi bio vršilac dužnosti Predsedništva SDS-a. „To će biti tim koji će voditi stranku do okončanja unutarstranačkih