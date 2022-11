Šestoro poginulih u sudaru aviona u Dalasu, pokrenuta istraga o slučaju

Broj poginulih u sudaru dva aviona na aeromitingu u američkom gradu Dalasu porastao je na šest, saopštili su zvaničnici.

Lokalni zvaničnik naveo je da se radi na identifikaciji žrtava, prenosi AP. Boing B-17 Leteća tvrđava i Bel P-63 Kingkobra sudarili su se u subotu oko 13.10 časova po lokalnom vremenu i potom srušili na zemlju, saopštila je Savezna uprava za vazduhoplovstvo. Udruženje savezničkih pilota saopštilo je da su među poginulima dva bivša člana udruženja Teri Barker i Len Rut.