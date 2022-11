6 Mrtvih, 81 povređen u eksploziji u Istanbulu: U pešačkoj ulici odjeknula detonacija! Građani krenuli panično da beže video

U Istanbulu u pešačkoj turističkoj ulici Istiklal dogodila se eksplozija.

Inače ulica se nalazi pored čuvenog trga Taksim. Na uliici je bio veliki broj ljudi, koji su posle detonacije krenuli da beže. Video of the aftermath of the explosion in Istanbul on Istiklal Street pic.twitter.com/PEecCh3RM0 — 301 Military (@301military) November 13, 2022 Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan saopštio je da je u eksploziji poginulo 6 osoba , a da je 53 povređeno. Prema najnovijim informacijama, povređena je 81 osoba. BREAKING: At least 4 dead