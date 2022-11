Borel o Kosovu: Na ivici smo nove krize, predloženo rešenje dobar izlaz iz nje

Na ivici smo nove krize i moramo izaći iz toga, rekao je šef evropske diplomatije Žozep Borel uoči sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije u Briselu, na kojem će se raspravljati i o Kosovu.

Borel je rekao da će Kosovo biti jedna od tema sastanka koji se održava u Briselu, a da je on sam bio zaokupljen time prethodnog vikenda, podsetivši da se susreo sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem. „Dali smo predlog o kojem treba raspravljati. To je dobar izlaz iz ove situacije“, rekao je Borel komentarišući načine kako prevazići krizu na Kosovu. On je još jednom pozvao obe strane da ispune svoje obaveze i sprovedu