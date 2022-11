Uhapšena žena osumnjičena da je postavila bombu u Istanbulu; Ankara: Naredba za napad stigla iz Kobanija

Žena iz Sirije za koju se sumnja da je ostavila bombu na šetalištu u Istanbulu je uhapšena, kao i još 45 osoba. Odgovornost za napad turski ministar unutrašnjih poslova je prebacio na Radničku partiju Kurdistana (PKK) i na njenu ekspozituru u Siriji. Najmanje šest osoba je poginulo u eksploziji, a 81 je povređena. Među povređenima i državljanka Srbije.

Objavljen snimak hapšenja osumnjičene da je postavila bombu Turska polciija objavila je snimak hapšenja žene za koju se sumnja da je ostavila bombu na šetalištu u Istanbulu. View this post on Instagram A post shared by CNN TÜRK (@cnnturk) Istanbulska policija: Uhapšeno 46 osoba Policija iz Istanbula saopštila je da je privedeno 46 osoba u vezi sa napadom u centru Istanbula. Među uhapšenima je i Ahlam Albašir, žena iz Sirije za koju se sumnja da je postavila bombu.