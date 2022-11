I Turska se oglasila o sastanku u Ankari: Potvrdili susret direktora ruskih i američkih obaveštajnih službi i tvrde da su ovo bile teme

Fahretin Altun, šef za medije i komunikacije u turskom predsedništvu, potvrdio je da su direktor Ruske spoljne obaveštajne službe (SVR) Sergej Nariškin i direktor američke Centralne obaveštajne agencije Vilijam Berns održali danas sastanak u Ankari.

- Potvrđujemo sastanak direktora ruskih i američkih obaveštajnih službi u Turskoj, koji je organizovala Nacionalna obaveštajna organizacija - rekao je on za NTV, preneo je TAS S. - Razgovarano je o pretnjama međunarodnoj bezbednosti, uključujući i one vezane za moguću upotrebu nuklearnog oružja -dodao je on. Prema rečima turskog zvaničnika, Ankara, zahvaljujući čijim posredničkim naporima je ranije održan sastanak ministara spoljnih poslova Ukrajine i Rusije i