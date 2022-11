"Teško je: Danas..." Milan Kalinić pokazao šta radi njegova supruga u kući, ljudi gledali u neverici

Neretko je supruga Milana Kalinića bila tema razgovora glumca sa medijima. Kada god je dobio prostora da govori o braku i porodici dramski umetnik nije propuštao da pohvali izabranicu, najpre njen izgled, zatim to koliko je pametna i vredna, a naposletku i u kojoj meri je požrtvovana kao majka i domaćica.

Sa epitetima Sandre Kalinić do skoro samo najbliži prijatelji i rodbina bračnog para mogli su se uveriti, a nedavno, na iznenađenje mnogih, tu vrstu intime supruga Milana Kalinića podelila je sa pratiociocima na "Instagramu", zapravo to je namesto nje učinio glumac, a ona je evidentno aminovala. Komičar je, naime, objavio snimak svoje izabranice iz porodičnog doma, dok gletuje plafon. U potpisu da je danas teško naći majstora on se našalio sa suprugom, dok mu je