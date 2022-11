Borelj: Evropska unija od početka rata Ukrajini isporučila oružje u vrednosti od oko osam milijardi evra

Evropska unija je Ukrajini od početka rata isporučila oružje u vrednosti od najmanje osam milijardi evra, saopštio je danas na konferenciji za medije u Briselu šef evropske diplomatije Žozep Borelj.

Borelj je posle sednice Evropskog saveta naveo da je to oko 45 odsto od vrednosti oružja i voje opreme koju su Ukrajini do sada poslale Sjedinjene Američke Države, preneo je Tass. On je novinare zamolio da ne mešaju vojnu pomoć koju Ukrajini šalju Evropska unija i njene članice, sa 3,1 milijardom evra, koliko će ta država dobiti iz Evropskog mirovnog fonda, a naveo je da će ministri finansija 27 članica EU u utorak razgovarati o daljoj pomoći Kijevu. Evropska